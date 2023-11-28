Коты помогают сотрудникам Подольского комбината на работе

У сотрудников Подольского комбината по благоустройству есть пушистые помощники, которые также выезжают на борьбу с последствиями осадков. О котах, которые помогают коммунальщикам рассказали в социальных сетях администрации подмосковного городского округа Подольск.

Подобные экипажи с усатым усилением заметили, например, на Октябрьском проспекте. Вместе с сотрудниками подольского предприятия на работу выезжают кошка Матильда и кот Филин. Животные ведут себя хорошо, не мешают, а только помогают работником.

«Хвостатые помощники живут на комбинате уже три года и, кажется, полностью отрабатывают трехразовое питание», - пошутили представители подольской администрации.

Ранее подмосковный городской округ Подольск был признан одним из лидеров среди муниципалитетов региона по уборке лесных свалок.