Коварный гонконгский грипп не отпускает Россию! Стоит ли ждать новую пандемию
Вирус H3N2 продолжает диктовать правила этой зимой, расслабляться рано
Фото: [Вакцинация домашних животных на Истринской ветеринарной станции/Медиасток.рф]
Эпидемиологический порог по гриппу в России продолжает оставаться превышенным, преимущественно за счет активной циркуляции вируса гриппа A (H3N2), известного как «гонконгский грипп». Об этом ТАСС заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета Иван Коновалов.
По его данным, на второй неделе 2026 года темпы прироста заболеваемости демонстрируют относительное снижение, однако это не исключает возможности повторных всплесков в течение текущего эпидсезона. Ключевым фактором, влияющим на динамику, остается уровень охвата населения вакцинацией.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов прогнозировал, что очередной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ будет наблюдаться в январе–феврале.
Эксперты напоминают, что вирус A (H3N2) традиционно характеризуется более тяжелым течением заболевания и высоким риском развития осложнений, особенно у детей, пожилых людей и лиц с хроническими патологиями.
