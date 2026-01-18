Коварный гонконгский грипп не отпускает Россию! Стоит ли ждать новую пандемию

Эпидемиологический порог по гриппу в России продолжает оставаться превышенным, преимущественно за счет активной циркуляции вируса гриппа A (H3N2), известного как «гонконгский грипп». Об этом ТАСС заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета Иван Коновалов.

По его данным, на второй неделе 2026 года темпы прироста заболеваемости демонстрируют относительное снижение, однако это не исключает возможности повторных всплесков в течение текущего эпидсезона. Ключевым фактором, влияющим на динамику, остается уровень охвата населения вакцинацией.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов прогнозировал, что очередной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ будет наблюдаться в январе–феврале.

Эксперты напоминают, что вирус A (H3N2) традиционно характеризуется более тяжелым течением заболевания и высоким риском развития осложнений, особенно у детей, пожилых людей и лиц с хроническими патологиями.

