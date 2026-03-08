Кожа и люкс за 100 тысяч сверху: что предлагает вернувшийся новый Qashqai в Россию

На российском рынке снова появился японский кроссовер, собранный в Китае. Цены на Nissan Qashqai Glory стартуют с привлекательной отметки, что делает его конкурентоспособным на фоне Haval Jolion и Belgee X50, пишет ufocar .

Российские дилеры начали предлагать обновленную версию популярного японского кроссовера. Речь идет о Nissan Qashqai второго поколения, который выпускается на совместном предприятии Dongfeng Nissan в Китае под именем Qashqai Glory. Автомобили уже доступны для заказа, а также имеются в наличии у продавцов в разных регионах страны.

Стартовая цена модели выглядит весьма привлекательно на фоне конкурентов. Минимальную стоимость в 1,69 миллиона рублей предлагают во Владивостоке при заказе машины. Для сравнения: популярный Haval Jolion даже прошлогодних выпусков оценивается почти в два миллиона, а обновленная версия стоит дороже. Белорусский Belgee X50 без учета скидок начинается от 2,48 миллиона рублей.

Базовая комплектация за эти деньги включает богатое оснащение. Покупатель получает салон с экокожей, многофункциональный руль, климат-контроль, мультимедийную систему с сенсорным экраном и полностью светодиодную оптику. Доплатив около ста тысяч рублей, можно заказать версию Leading. Она добавит панорамную крышу с люком, электрорегулировки передних сидений и кожаную отделку руля.

На складах по стране уже насчитывается более сотни таких автомобилей. Цены на готовые экземпляры с оформленными документами выше заказных. В Сургуте кроссовер оценивают в 2,3 миллиона рублей. В Челябинске, Уфе и Чебоксарах стоимость доходит до 2,38 миллиона. В Белгороде и Краснодаре цены приближаются к 2,55–2,6 миллиона. Автомобили также есть в Екатеринбурге, Омске, Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

Техническое оснащение всех версий идентично. Под капотом установлен двухлитровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 140 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с вариатором, привод предусмотрен только на передние колеса. Силовая установка ориентирована на плавную городскую езду и экономию топлива. Сама модель остается одним из самых узнаваемых компактных кроссоверов марки, сохраняя спрос благодаря практичности и проверенной конструкции.