Догбоксы пусты, газоны — нет: весна в Сургуте вскрыла проблему собаководов

С приходом весны в Сургуте из-под тающего снега появляются не только первые цветы. По всему городу можно заметить «следы» жизнедеятельности собак, которые их хозяева не потрудились убрать. Если пройтись по улицам, то легко обнаружить несколько «заминированных» участков, сообщил «СургутИнформ-ТВ».

По данным издания, тротуары, газоны и общественные пространства после зимы выглядят неприглядно. Далеко не все сургутяне осознают, что уборка за питомцами на улице — их прямая обязанность. Тех, кто берет с собой на прогулку пакет для сбора экскрементов, как отметил корреспондент издания, единицы.

По информации издания, в попытке воспитать культуру выгула домашних животных несколько лет назад волонтеры установили в городском парке специальные догбоксы. По задумке, в них должны были находиться бесплатные пакеты для уборки. В статье говорится, что на деле они уже давно пусты — остались лишь обычные урны.

Согласно информации издания, с 1 апреля вступил в силу новый ГОСТ. Он регламентирует, как должны быть устроены и обслуживаться площадки для выгула собак, а также ужесточает нормы содержания животных. Отныне в жилых районах под игровые зоны для питомцев нужно выделять не менее 200 кв. м. Кроме того, выросли штрафы за выгул без намордника и поводка, а также за неубранные отходы жизнедеятельности.

«Конечно, запрос от жителей на комфортную среду для людей с собаками тоже существует. И люди сейчас хотят гулять не за гаражами, не на каких-то пустырях, а в комфортных и оборудованных местах, расположенных недалеко от дома», — отметила сооснователь регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуриева.

