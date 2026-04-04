Меньше волоса и без мозга: ученые создали 3D-печатных микророботов, которые двигаются как живые клетки

Ученые в Нидерландах создали с помощью 3D-печати микроскопического робота, который способен передвигаться подобно одноклеточному организму, не имея при этом мозга, сообщил Rutab.net со ссылкой на сайт Лейденского университета.

По информации издания, размеры этих устройств варьируются от 0,5 до 5 микрометров, а скорость их движения достигает 7 микрометров в секунду. Для понимания масштабов: толщина человеческого волоса составляет примерно 70–100 микрометров. В университете подчеркивают, что изготовление таких роботов находится на грани текущих технологических возможностей.

По данным издания, микророботы движутся без датчиков, двигателей, процессора или даже внешнего управления. Вместо этого их перемещение обеспечивается за счет особой формы и взаимодействия с окружающей средой. Конструкция вдохновлена движением живых биологических аналогов.

По информации ученых, крошечные устройства обладают огромным потенциалом для медицины: их размер и естественная подвижность делают их идеальными кандидатами для адресной доставки лекарств, малоинвазивных операций и диагностики. Однако впереди еще много работы, отмечено на сайте университета. В частности, ученым предстоит выяснить, что именно вызывает движение этих роботов и какие возможности из этого можно извлечь.

Ранее сообщалось, что нейросети начали обманывать людей для защиты алгоритмов «коллег».