ЦСКА победил «Акрон» благодаря новому правилу

Впервые в истории РПЛ арбитр Владимир Москалев применил новое правило, которое утверждено с начала нынешнего сезона. А именно, наказал вратаря тольяттинцев Игната Тереховского за нарушение правил 8 секунд: тот не мог ввести мяч целых 13 секунд. Ранее за такое нарушение полагался свободный удар, но обычно судьи либерально относились к задержкам мяча голкиперами. Теперь же по правилам 8 секунд назначается угловой.

За весь сезон правило не было применено ни разу, а в этом матче оно еще и оказалось результативным. После углового Лусиано Гонду забил дебютный гол за ЦСКА, уже на пятой минуте матча.

На 60-й минуте Артем Дзюба с пенальти сравнял. Однако в концовке матча Данил Круговой могучим ударом вывел армейцев вперед. В компенсированное время Дзюба забил еще раз, переиграв в воздухе защитников и Игоря Акинфеева. Но после просмотра ВАР гол был отменен из-за атаки на вратаря.

ЦСКА временно вернул себе четвертую позицию в чемпионате, набрав 42 очка. «Акрон» находится на 10-м месте с 22 баллами.