«Церковь становится магнитом»: почему молодые люди в США и других странах обращаются к православию

Молодежь все чаще обращается к православию, потому что чувствует пустоту светского мира и находит в вере ответы на важные жизненные вопросы. Об этом рассказал протоиерей Андрей Соммер, заместитель председателя молодежного отдела Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) и ключарь Синодального Знаменского собора РПЦЗ, сообщил «Взгляд».

По мнению священнослужителя, светское общество не отвечает на важнейшие духовные вопросы, поэтому молодежь все чаще обращается к православию как к источнику истины. Церковь превращается в своеобразную точку притяжения будто магнит, где люди могут объединяться, поддерживать друг друга и находить внутреннюю устойчивость.

По мнению священнослужителя, особенно это актуально в регионах, где православие не является основной религией. Соммер добавил, что РПЦЗ разрабатывает специальные программы — как светские, так и религиозные — чтобы укрепить связи внутри молодежной среды.

Священник также обратил внимание на устойчивый рост интереса к православию среди молодых американцев и увеличение числа прихожан в русских храмах США. По его данным, за последние годы количество приходов РПЦЗ в мире увеличилось примерно на 50, и подавляющее большинство новых общин открылось именно в Штатах.

