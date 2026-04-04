Прощенный клубом защитник ЦСКА Мойзес весь матч просидел в запасе

Защитник ЦСКА Мойзес, вернувшийся в основной состав команды после примирения с главным тренером Фабио Челестини, в матче 23-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1) остался в запасе.

После поражения в кубковой встрече от «Краснодара» (0:4) Мойзес в раздевалке высказал недовольство методами работы Челестини. Футболист был отстранен от тренировок с основой. Тренер заявил, что при нем Мойзеса в команде не будет. Однако руководство клуба добилось примирения сторон.

ЦСКА после рестарта потерпел три поражения подряд в РПЛ. В матче с махачкалинским «Динамо» (3:1) армейцы, уже без Мойзеса в составе, прервали цепь неудач, и Челестини решил не менять победный состав.

31-летний Мойзес выступает за ЦСКА с 2023 года, его новый контракт с клубом рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне бразилец сыграл 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил два мяча и отдал три передачи.

В игре с «Акроном» ЦСКА забил первый мяч, благодаря впервые примененному в РПЛ новому правилу 8 секунд.