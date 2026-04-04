В ДК «Лунево» прошел весенний праздник с рисованием на асфальте — участники создали яркую уличную выставку
Химкинский общественник Антон Блинов открыл мероприятие «Встречаем весну ярко»
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Весенний праздник устроили в доме культуры «Лунево» в субботу, 4 апреля. Главным событием дня стало рисование цветными мелками на асфальте — занятие, которое объединило и малышей, и взрослых, сообщила администрация городского округа Химки.
По данным администрации, участники с удовольствием включились в творчество, покрывая серый асфальт яркими, ни на что не похожими рисунками. Каждый дал волю воображению: на импровизированном холсте расцвели деревья, засветило солнце, появились смешные герои и весенние символы. Богатство красок и обилие идей превратили площадку в настоящую выставку под открытым небом, полную радости и ожидания нового сезона.
«Творчество объединяет людей, и сегодня мы стали свидетелями того, как простое рисование мелками может создать атмосферу радости и единства. Весна — это время обновления, и мы рады, что смогли подарить нашим жителям такой праздник», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.
По информации администрации, встреча стала отличным поводом для жителей Лунево пообщаться друг с другом, поделиться впечатлениями и просто приятно провести время.
«Благодарим всех участников за активное участие и надеемся на новые встречи, чтобы вместе встречать весну и наслаждаться ее красотой», — отметил лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.
В администрации отметили, что ДК «Лунево» продолжает радовать земляков свежими проектами — они помогают развивать творческие способности и делают местное сообщество крепче.
