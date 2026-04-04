Врачи не могли сдержать слез: больница превратилась в полевой госпиталь после крушения поезда под Ульяновском

Под Ульяновском в пятницу, 3 апреля, произошла железнодорожная авария: семь вагонов двухэтажного пассажирского поезда №302, следовавшего по маршруту Москва – Челябинск, сошли с рельсов. В составе находилось 412 пассажиров. Десятки человек получили травмы. Одной из первых к месту ЧП прибыла бригада Чердаклинской районной больницы, сообщил «КП-Ульяновск».

Журналист издания связалась с главным врачом Евгенией Рекиной, которая оказалась на месте аварии раньше основной группы медиков. Она рассказала, как районная больница за час превратилась в полевой госпиталь, и почему после этой смены врачи не могли сдержать слез.

По информации медика, специалисты в первую очередь оказывали помощь детям и тем, кого уже эвакуировали из вагонов и уложили на землю. Нескольким пациентам ввели обезболивающее из-за подозрений на закрытые переломы.

«От дороги со стороны деревни Еремкино — поле. Непролазное. Мы доехали до определенной точки, дальше на скорой мы бы не проехали. Поэтому наш директор повез нас к поезду на УАЗике. Потом уже и тягачи и тракторы вытаскивали застрявшие машины. Наш УАЗик на обратном пути тоже застрял. Но мы приехали одними из первых», — сообщила Евгения Рекина.

Евгения Рекина рассказала, что тяжелых открытых ран не было. По ее информации, в основном пострадавшие получили переломы нижних конечностей. Сначала подозревали перелом позвоночника у двоих, позже выяснилось, что у троих. Рекина лично распределяла бригады скорой.

«Должна заметить, что паники не было. Узнав, что погибших нет, я позвонила заместителю председателя Правительства Ульяновской области Анне Тверсковой, доложила о ситуации и начала осматривать пассажиров», — рассказала собеседница издания.

По информации медика, сначала насчитали 13 пострадавших. Когда Рекина уезжала в 12:25, число пострадавших выросло до 24, из них пятеро детей.

«Мы сработали шикарно. Никто не отказался — ни водители, ни фельдшеры. Все специалисты приехали из дома, кто-то даже вышел из отпуска. Мы были на месте первые, в самом эпицентре событий. Я благодарю всех», — отметила медик.

