«Кощунство и еще одно распятие»: протоиерей Авдюгин выступил против наклеек с иконами на пасхальных яйцах

Протоиерей Александр Авдюгин высказал мнение, что пасхальные яйца не стоит украшать наклейками. Его слова приводятся на странице Уфимской Епархии, сообщил «Московский Комсомолец в Уфе».

Протоиерей Александр Авдюгин обратил внимание, что особенно не рекомендовано клеить на пасхальные яйца наклейки с изображениями Креста, Спасителя, Богородицы или икон. Эксперт высказал мнение, что данные стикеры отправятся в мусорное ведро — там их затопчут, поругают и предадут полному уничтожению.

«Это же кощунство, это еще одно распятие», — отмечается в сообщении Уфимской Епархии.

Александр Авдюгин попросил прихожан не нарушать радость праздника теми поступками, которые можно и нужно не совершать.

В контексте данной темы отметим, что ранее отец Александр объяснил правила утилизации кулией и яиц после Пасхи. Священнослужитель также рассказал, как правильно поступать со скорлупой от освященных яиц — выбрасывать в мусор точно нельзя. Чтобы не допускать ситуаций, кога приходится выбрасывать продукты после праздника, рекомендовано изначально готовить без излишков.

