Заправка с сюрпризом: мужчина заехал за топливом на заправку — уехал с выигрышем в $100 тыс.

В США мужчина заехал на автозаправку, чтобы заправить бак топливом. Покидал ее он уже с выигрышем в $100 тыс., сообщила Лента.ру со ссылкой на агентство UPI. В эквиваленте на рубли сумма выигрыша — это ориентировочно 8 млн руб.

По информации издания, житель города Нью-Карролтон, расположенном в штате Мэриленд, остановился на станции с почти пустым баком. Пока машина заправлялась, он, предположительно, спонтанно решил купить моментальную лотерею.

По данным издания, мужчина приобрел билет розыгрыша за $10 (ориентировочно 800 руб.). Когда он стер защитный слой, то обнаружил, что пустой бак принес ему крупный выигрыш. Часть денег победитель планирует потратить на оплату счетов, а также подумывает о покупке нового автомобиля для супруги.

Ранее сообщалось, что 15 пенсионеров из Великобритании сообща выиграли в лотерею 100 млн руб.