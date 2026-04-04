Майские в Абхазии без переплат: аналитики назвали главный секрет — правильный выбор дат

Путешествия в Абхазию в период майских праздников неизменно сопровождаются ростом цен. К последним числам апреля недельный тур на двоих становится почти в два раза дороже, чем в середине месяца, сообщили аналитики «Турпрома».

По информации издания, при заезде 21 апреля минимальная цена составляет около 26 тыс. руб. А уже к 30 апреля нижняя граница, по наблюдениям специалистов, поднимается до 50 тыс. руб. за аналогичный срок. Резкий скачок очевиден. По мнению аналитиков, важно понимать, что этот пик носит временный характер. С середины мая цены обычно возвращаются к уровню примерно 31 тыс. руб.

По информации издания, причина такой динамики — погода. В конце апреля море в Абхазии еще холодное, купальный сезон не открыт, поэтому вне праздничных дат спрос остается умеренным.

По данным сервиса «Травелата», отдых с 27 апреля на неделю в гостевом доме обойдется примерно в 35–36 тыс. руб. Варианты в этом ценовом диапазоне еще встречаются во всех курортных зонах, включая Гагру и Пицунду. Однако в самых востребованных местах свободных мест становится все меньше.

По данным издания, отели уровня «четыре звезды» за несколько дней до праздников можно найти по цене от 53–55 тыс. руб. на двоих.

«Таким образом, планируя поездку в Абхазию на майские, стоит тщательно взвесить даты. Разница в стоимости между 21, 27 и 30 апреля может составлять десятки тысяч рублей. Главный совет — проявить гибкость. Сдвиг отпуска всего на несколько рабочих дней до или после официальных выходных позволит серьезно сэкономить при сопоставимом качестве отдыха», — говорится в статье «Турпром».

