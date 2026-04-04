11 лет в школе: глава Минпросвещения ответил на дискуссии о сокращении сроков обучения

Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что представители ведомства видят в СМИ обсуждения целесообразности обучения в школе на протяжении 11 лет. Он поделился мнением по данному вопросу, сообщил ТАСС.

Сергей Кравцов отметил, что в общественном пространстве появляются различные предложения, в том числе о сокращении сроков обучения в школе. Специалист уверен, что подобные вопросы необходимо обсуждать профессионалам. Именно они могут оценить возможные риски. Любые предложения в системе, которая устойчиво сформировалась, требуют взвешенного подхода.

По мнению Кравцова, в настоящее время система образования четко выстроена и работает полноценно.

«В последнее время появляется много предложений, с которыми нужно быть осторожнее», — высказал мнение Сергей Кравцов.

Глава ведомства высказал мнение, что одиннадцатилетнее школьное образование уже доказало свою состоятельность: оно в полной мере соответствует нуждам и запросам детей. На данный момент в России функционирует именно эта система, которая утверждена на законодательном уровне. Она, по мнению Кравцова, уже доказала свою эффективность и в полной мере соответствует нуждам несовершеннолетних.

«В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", срок получения среднего общего образования составляет 11 лет», — говорится в сообщении ведомства.

