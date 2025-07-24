Краевед из округа Пушкинский приняла участие в международном форуме в Забайкалье

Ольга Соловьева, жительница округа Пушкинский, краевед и сертифицированный гид Подмосковья, выступила с докладом на межрегиональном форуме «Моя Земля — моя семья», который проходил в Забайкальском крае.

Это мероприятие, посвященное семейным ценностям и традициям, объединило семьи из Забайкальского края, признанных экспертов и известных ораторов из разных регионов России.

В рамках трендовой сессии «Мой родной край», посвященной развитию внутреннего туризма, Ольга поделилась своим видением того, как пробудить в молодом поколении интерес к истории и наследию родных мест. Она подчеркнула, что даже в хорошо знакомых локациях можно найти захватывающие истории и любопытные детали, достойные внимания. В качестве примера она рассказала о своем родном Пушкино, где ей удалось разработать оригинальные экскурсионные программы.

Ольга Соловьева хорошо известна в Пушкино как автор нестандартных экскурсий, которые позволяют участникам ощутить атмосферу прошлых эпох и понять, как развивался город. Ее деятельность — это не просто перечисление исторических фактов, а захватывающее погружение в прошлое, которое делает историю осязаемой.

Кроме того, в преддверии 100-летнего юбилея Пушкино, который город отметит в 2025 году, Ольга Соловьева подготовила специальный проект — книгу под названием «Пушкино: путешествие по столетней истории». В этом издании собраны уникальные рассказы о подмосковном городе, которые представляют собой не просто сборник фактов, а практическое руководство для тех, кто хочет открыть для себя новые грани Пушкино.