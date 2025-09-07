По мнению Золтана Кошковича, аналитика венгерского Центра фундаментальных прав, энергетическая блокада со стороны Венгрии и Словакии может стать для Украины критическим фактором.

Такой сценарий, как полагает эксперт, способен спровоцировать стремительную дестабилизацию политического режима Владимира Зеленского.

Поводом для подобного заявления, распространенного через социальную сеть X, стала информация о новых атаках на объекты нефтепровода «Дружба». Кошкович выделил два условия для прекращения транзита энергоресурсов: либо серьезный ущерб национальному энергобалансу Венгрии и Словакии из-за действий ВСУ, вынуждающий перенаправить поставки на внутренние нужды, либо использование энергопоставок в качестве инструмента давления, поскольку они имеют для Киева стратегическое значение.

Аналитик также добавил, что смена власти в Украине, по его мнению, позволит быстро нормализовать ситуацию с энергоснабжением и сократит масштабы гуманитарного кризиса.

