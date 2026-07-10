Эксперт объяснил, почему карту «Мир» теперь панически боятся принимать за рубежом

Российская национальная платежная система «Мир» технически готова к международной экспансии, но ее выход на зарубежные рынки блокируется политическими, а не технологическими причинами. Дмитрий Ферапонтов, старший преподаватель Университета «Синергия», в комментарии RuNews24.ru пояснил: изначально система создавалась не для глобальной конкуренции, а для обеспечения финансового суверенитета страны — и эту задачу она выполняет безупречно. Однако зависимость Visa и MasterCard от политических решений США и Европы делает любую альтернативу заведомо уязвимой.

История создания НСПК началась в 2014 году, когда первые санкции привели к отключению ряда российских банков от международных платежных систем. Тогда регулятор поставил четкую задачу: создать внутренний контур, способный работать независимо от внешних ограничений.

«Фактически Национальная система платежных карт (НСПК), которая обеспечивает обработку операций по картам «Мир», является заменой Visa и MasterCard, еще на этапе зарождения проекта ставилась задача создать на уровне российской экономики платежную систему, которая бы функционировала наравне или вместо двух вышеозвученных платежных систем», — пояснил Дмитрий Ферапонтов.

Сегодня «Мир» работает внутри России без сбоев, а вместе с Системой быстрых платежей формирует единый платежный ландшафт страны. Однако за рубежом карта сталкивается с непреодолимым барьером: это не технические ограничения, а политическая воля — те же Visa и MC, как отмечает эксперт, на практике зависят от настроений западных политиков. Поэтому продвижение «Мира» в других странах превращается не в бизнес-задачу, а в переговорный процесс с элементами дипломатии.

Ферапонтов подчеркивает: глобальная экспансия никогда не была самоцелью. Ключевая цель Центробанка — стабильность и развитие национальной платежной инфраструктуры. С этой точки зрения система состоялась. А международное признание, если оно случится, станет лишь дополнительным бонусом, но не обязательным условием существования проекта. Пока же «Мир» остается инструментом суверенитета, а не инструментом экспансии.