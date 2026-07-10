Вещий сон про родинку спас жизнь женщине

Челси Рис из Кардиффа (Великобритания) пережила онкологический диагноз на ранней стадии благодаря тревожному сну, в котором ее родинка оказалась злокачественной. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Terra.

Жительница британской столицы Уэльса Челси Рис не ожидала, что обычный сон станет поворотным моментом в ее жизни. Ночной кошмар, в котором родинка на груди превратилась в рак, заставил ее внимательнее присмотреться к собственному телу. Невус размером 11 мм действительно вызывал подозрения — он изменил цвет и форму, что обычно является одним из главных сигналов меланомы.

Женщина сразу записалась к врачу. Специалист удалил образование, а гистологическое исследование подтвердило: это действительно меланома 1b стадии — ранняя форма, которая хорошо поддается лечению. Чтобы убедиться, что рак не распространился, Челси провели повторную операцию. Сейчас она проходит плановые осмотры кожи и лимфатических узлов, чувствует себя хорошо и благодарит свой сон, который вовремя подсказал опасность.

Подобные случаи не единичны. Ранее другая британская журналистка Лора Мэй Макмаллан спутала симптомы онкологического заболевания с укусами насекомых — ее диагноз также оказался меланомой.

Онкологи подчеркивают: любые изменения родинок — асимметрия, неровный край, необычный цвет или увеличение размера — требуют срочной консультации дерматолога. Чем раньше обнаружена проблема, тем выше шансы на полное излечение.