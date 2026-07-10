Афонский старец Стефан предсказал гибель Америки и наплыв беженцев в Россию: пророчество, записанное 40 лет назад

Сорок лет назад, высоко в горах Афона, в пещерном скиту Карулия, афонский архимандрит Стефан записал слова, от которых сегодня стынет кровь. Он точно назвал 2025 год «точкой невозврата» для всего мира. Год прошел. И события последних месяцев пугают точностью совпадений с тем, что говорил сербский старец, половину жизни проживший среди голых камней. Об этом пишут в материале РИА Новости .

Кто такой старец Стефан

Стефан Милкович родился в Сербии в 1922 году. Обычный парень из славянского поселения, учился на агронома, работал с землей. Но война все изменила. Весной 1945 года коммунисты приговорили его к расстрелу как предателя. Привели к стене, солдаты зарядили ружья. И тут будущий старец услышал незнакомый женский голос — и побежал: «Я принялся бежать и усиленно молиться. Вослед мне летели пули, но они не ранили, лишь прожгли в нескольких местах рубашку».

Старец был уверен: рядом с ним на расстрел пошла сама Богородица.

В начале 1950-х Стефан пешком добрался до Афона и выбрал самое суровое место — Карулию, пещерный скит высоко в горах. Почти сорок лет архимандрит Стефан прожил среди голых камней, в сырости и холоде, питаясь тем, что пошлет Бог. К нему ехали паломники со всего мира, потому что этот странный монах видел будущее.

Его скромное жилище находилось на высоте почти 800 метров над уровнем моря. Туда поднимались и православные, и католики, и протестанты. Особенно тепло старец принимал русских гостей, хотя язык знал плохо и часто переходил на сербский. Паломники потом утверждали: даже в таком лингвистическом миксе разобраться было несложно.

«Америка пропадет страшно, начисто»

Одно из самых страшных пророчеств старца Стефана касается судьбы Америки. По его словам, на Землю обрушится водная стихия, и именно Соединенные Штаты примут основной удар: «Америка тогда пропадет страшно, начисто. Американцы будут бежать, стараться спастись.».

На вопрос, почему именно Америка примет основной удар, провидец отвечал: «Америка мечтает стать сильнее России, но чаяниям правителей не суждено сбыться — зависть их лишь в тупик приведет».

Результатом этого противостояния станет «кровавое побоище» в мире, из которого Россия, по словам старца, выйдет победительницей.

«В Россию хлынут миллионы беженцев»

Но самое поразительное — это то, что старец предсказал для России после катастрофы. По его словам, именно сюда хлынут миллионы беженцев со всего мира: «Они займут каждый уголок, который был безлюдным до этого».

Жителям России старец советовал «беречь свои дома». Потому что именно наша страна станет убежищем для тех, кто бежит от катастроф.

Как это сбывается в 2026 году

2025 год, который старец назвал «точкой невозврата», остался позади. И сейчас, в 2026-м, мы видим, что перемены действительно стали необратимыми.

Природные катаклизмы обрушились на разные части света. Наводнения, пожары, аномальные погодные явления — все это напоминает о предупреждении старца Стефана: «На Землю обрушится водная стихия».

Миграционные потоки усилились. Миллионы людей бегут из зон конфликтов и катастроф. И Россия, по словам старца, должна стать убежищем для них.

Геополитическое противостояние России и Запада достигло пика. И слова старца о том, что «Америка мечтает стать сильнее России, но чаяниям правителей не суждено сбыться», звучат как никогда актуально.