Православные верующие готовятся к дню особой молитвы 11 июля
REGIONS: православные верующие готовятся к дню особой молитвы 11 июля
В субботу, 11 июля 2026 года, православные верующие отмечают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, а также преподобного Ксенофонта Робейского. В народном календаре этот день получил название Крапивное заговенье, символизирующее окончание периода максимальной целебной силы крапивы, пишет REGIONS.
Духовная составляющая дня
Для верующих 11 июля — время особой молитвы. Преподобные Сергий и Герман, основатели Валаамского монастыря, почитаются как великие чудотворцы. В храмах пройдут богослужения, где прихожане обращаются к святым с прошениями:
- Об укреплении веры и душевном равновесии.
- О преодолении жизненных трудностей.
- О защите от искушений.
Важное замечание: По церковному календарю этот день приходится на субботу шестой недели по Пятидесятнице. Устав позволяет включить в рацион горячую пищу с растительным маслом и рыбу. Священнослужители подчеркивают, что постные ограничения всегда должны быть соразмерны состоянию здоровья и личным обстоятельствам человека.
Крапивное заговенье: народные обычаи
Название дня связано с поверьем, что до 11 июля крапива обладает уникальными лечебными свойствами. После этой даты народные поверья приписывали растению утрату целебной силы.
- Кулинарные традиции. Хозяйки использовали последний шанс запастись витаминами: из крапивы готовили щи, супы и начинку для пирогов. Листья также солили, сушили и квасили на зиму.
- Приметы. Хорошая погода в этот день считалась добрым знаком — предвестником теплого и урожайного лета.