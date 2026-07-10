Православные верующие готовятся к дню особой молитвы 11 июля

В субботу, 11 июля 2026 года, православные верующие отмечают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, а также преподобного Ксенофонта Робейского. В народном календаре этот день получил название Крапивное заговенье, символизирующее окончание периода максимальной целебной силы крапивы, пишет REGIONS .

Духовная составляющая дня

Для верующих 11 июля — время особой молитвы. Преподобные Сергий и Герман, основатели Валаамского монастыря, почитаются как великие чудотворцы. В храмах пройдут богослужения, где прихожане обращаются к святым с прошениями:

Об укреплении веры и душевном равновесии.

О преодолении жизненных трудностей.

О защите от искушений.

Важное замечание: По церковному календарю этот день приходится на субботу шестой недели по Пятидесятнице. Устав позволяет включить в рацион горячую пищу с растительным маслом и рыбу. Священнослужители подчеркивают, что постные ограничения всегда должны быть соразмерны состоянию здоровья и личным обстоятельствам человека.

Крапивное заговенье: народные обычаи

Название дня связано с поверьем, что до 11 июля крапива обладает уникальными лечебными свойствами. После этой даты народные поверья приписывали растению утрату целебной силы.