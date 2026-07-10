Православные верующие готовятся к дню особой молитвы 11 июля

REGIONS: православные верующие готовятся к дню особой молитвы 11 июля

Общество

В субботу, 11 июля 2026 года, православные верующие отмечают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, а также преподобного Ксенофонта Робейского. В народном календаре этот день получил название Крапивное заговенье, символизирующее окончание периода максимальной целебной силы крапивы, пишет REGIONS.

Духовная составляющая дня

Для верующих 11 июля — время особой молитвы. Преподобные Сергий и Герман, основатели Валаамского монастыря, почитаются как великие чудотворцы. В храмах пройдут богослужения, где прихожане обращаются к святым с прошениями:

  • Об укреплении веры и душевном равновесии.
  • О преодолении жизненных трудностей.
  • О защите от искушений.

Важное замечание: По церковному календарю этот день приходится на субботу шестой недели по Пятидесятнице. Устав позволяет включить в рацион горячую пищу с растительным маслом и рыбу. Священнослужители подчеркивают, что постные ограничения всегда должны быть соразмерны состоянию здоровья и личным обстоятельствам человека.

Крапивное заговенье: народные обычаи

Название дня связано с поверьем, что до 11 июля крапива обладает уникальными лечебными свойствами. После этой даты народные поверья приписывали растению утрату целебной силы.

  • Кулинарные традиции. Хозяйки использовали последний шанс запастись витаминами: из крапивы готовили щи, супы и начинку для пирогов. Листья также солили, сушили и квасили на зиму.
  • Приметы. Хорошая погода в этот день считалась добрым знаком — предвестником теплого и урожайного лета.

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