«Сон о родинке»: как необычный случай помог вовремя выявить меланому

В Великобритании произошел редкий случай, когда тревожный сон стал поводом для раннего обнаружения онкологического заболевания. 29-летняя Челси Рис из Кардиффа признается, что именно ночное сновидение заставило ее пристальнее взглянуть на свое здоровье, пишет издание Terra.

История спасения

Челси Рис приснилось, что родинка на ее груди трансформировалась в злокачественную опухоль. Несмотря на отсутствие выраженных болевых ощущений или других тревожных симптомов, женщина проявила бдительность и осмотрела новообразование. Она заметила, что родинка размером около 11 мм изменила свой вид.

Придя на осмотр к специалистам, Челси получила неутешительный, но своевременный диагноз: меланома 1b стадии. Благодаря тому, что образование было обнаружено на ранней стадии, врачам удалось провести операцию по удалению опухоли, а затем и повторное вмешательство для проверки чистоты краев и отсутствия распространения процесса. Сейчас девушка находится под регулярным медицинским наблюдением.

На что нужно обращать внимание (Правило ABCDE)

История Челси — лишнее напоминание о важности самоконтроля. Дерматологи всего мира рекомендуют использовать правило ABCDE для оценки родинок:

A (Asymmetry — Асимметрия): одна половина родинки отличается по форме от другой.

B (Border — Границы): края стали неровными, размытыми или «рваными».

C (Color — Цвет): наличие нескольких оттенков (черный, коричневый, красный, синий) или изменение цвета.

D (Diameter — Диаметр): размер превышает 6 мм (как ластик на карандаше).

E (Evolution — Развитие): родинка растет, меняет форму, начинает зудеть, кровоточить или воспаляться.

Важно: любое изменение внешнего вида новообразований на коже — веский повод для визита к дерматологу, независимо от того, насколько «пугающими» были ваши сны.