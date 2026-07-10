Врач составила чек-лист защиты от кишечных инфекций во время отпуска

С наступлением лета и началом отпусков растет риск заразиться острой кишечной инфекцией — особенно в поездках, на пикниках и у воды. Врач-эпидемиолог детской поликлиники Нижневартовска Евгения Бобрешова перечислила простые, но действенные правила, которые помогут сохранить здоровье всей семьи. Рекомендации специалиста приводит ugra-news.ru .

Летний сезон — время отпусков, выездов на природу и долгожданных путешествий. Но именно в этот период резко возрастает число случаев острых кишечных инфекций, возбудителями которых могут быть бактерии, вирусы и простейшие. Евгения Бобрешова напоминает: основа защиты — элементарная гигиена. Руки нужно мыть перед каждым приемом пищи, после туалета, общественных мест и при возвращении домой. Детей стоит отучать от привычки грызть ногти — это один из путей передачи инфекции.

Особое внимание — еде и воде. В России и за рубежом лучше пить кипяченую или бутилированную воду. Овощи и фрукты следует мыть в горячей воде, а детям желательно давать термически обработанные плоды или хотя бы обдавать их кипятком. Не стоит покупать продукты с рук, в местах стихийной торговли или у обочин дорог. Продукты нужно беречь от мух и строго соблюдать сроки и условия хранения.

При купании — только разрешенные пляжи, и важно следить, чтобы ребенок не заглатывал воду. Еще один совет — в поездках не менять резко рацион: непривычная еда может спровоцировать сбой желудочно-кишечного тракта. Если у ребенка появились диарея, рвота, тошнота, слабость, головокружение, боли в животе или поднялась температура — тянуть нельзя. Как подчеркивает Бобрешова, самолечение опасно, постановка диагноза должна проводиться на основе лабораторных исследований, чтобы назначить правильную терапию и избежать осложнений. Вовремя обратившись к врачу, можно не только быстро встать на ноги, но и сохранить летний отдых от омрачений.