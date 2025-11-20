Красавица для Кремля: раскрыто, кто выбрал главную елку России на самом деле

В подмосковных лесах Рузского округа завершилась секретная операция по выбору главного новогоднего символа страны — 26-метровой ели, которая вскоре займет почетное место на Соборной площади Кремля. Об этом пишет REGIONS .

Автором находки стал старший участковый лесничий местного филиала Мособллеса Мухтар Магомедов, потомственный специалист с 37-летним стажем работы в лесном хозяйстве.

«Долгое время вместе с коллегами ухаживали за ней, охраняли и ждали, когда она достигнет необходимых параметров: 26 метров в высоту и 11-метрового размаха нижних ветвей», — поясняет Мухтар Магомедов.

Дерево прошло строгий отбор среди 24 претенденток, соответствуя не только габаритным требованиям, но и критериям идеальной формы и густоты хвои. Местонахождение ели-победительницы держится в строжайшем секрете до момента ее транспортировки — такая мера предосторожности позволяет защитить дерево от возможного вандализма. Особый интерес представляет дальнейшая судьба природного материала: шишки с кремлевской красавицы будут бережно собраны, а семена станут ценным генетическим материалом для выращивания новых сеянцев в подмосковных питомниках.

Для Мухтарa Магомедовa, выбравшего лесную профессию по зову сердца, эта находка стала особым профессиональным достижением. Его многолетняя работа по охране и наблюдению за перспективными деревьями в конечном итоге подарит новогоднее чудо миллионам россиян, которые увидят идеальную ель в самом сердце страны.

