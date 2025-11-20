Новогодний двор: инструкция по легальной установке елки без риска получить штраф

Яркие гирлянды и нарядные ели в городских дворах создают праздничную атмосферу задолго до боя курантов. Инициативные жители многоквартирных домов все чаще задумываются о самостоятельном создании волшебства начина со двора и подъезда. REGIONS выяснил, что для реализации этой идеи недостаточно одного энтузиазма — требуется знание жилищного законодательства и строгое соблюдение норм пожарной безопасности.

Ключевым игроком в процессе установки дворовой елки является управляющая компания. Именно УК имеет право организовать украшение территории за свой счет или по официальному запросу жильцов. Алгоритм действий четкий. Сначала необходимо обратиться в управляющую компанию для получения оценки стоимости работ. Затем на общем собрании собственников нужно утвердить расходование средств. Источником финансирования могут служить деньги на текущий ремонт, специальные взносы жильцов или средства муниципальных программ. Если полномочия по решению финансовых вопросов делегированы совету дома, он может принять решение самостоятельно.

Юридический нюанс: согласно статье 161 Жилищного кодекса РФ, установку елки во дворе многоквартирного дома необходимо согласовать с местными властями и организациями, отвечающими за содержание придомовой территории. Самовольная установка запрещена, а несанкционированные деревья подлежат демонтажу силами той же УК.

Не менее важен вопрос украшения подъездов. Подъезд является общим имуществом всех собственников, напоминает статья 36 ЖК РФ. Установка там любого декора, включая новогодний, требует согласия всех жильцов. Единого решения, принятого на общем собрании, будет достаточно для легального размещения гирлянд или небольшой елочки на площадке.

Для владельцев частных домов правила проще. На своей территории можно устанавливать и украшать елку без согласований. Однако и здесь действуют нормы пожарной безопасности, нарушение которых может привести к серьезным последствиям. Дерево должно находиться на расстоянии не менее двух метров от жилого дома и границ соседних участков.

Установленная елка, будь то во дворе или в подъезде, должна быть безопасной. Правила категоричны: запрещено размещать дерево около выходов и в проходах. Елка должна стоять на устойчивом основании, а ее ветви — не касаться стен и потолка. Помещение должно быть оборудовано огнетушителями. К иллюминации особые требования: разрешены только заводские электрогирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В и мощностью не более 25 Вт. Под строгим запретом находятся любые легковоспламеняющиеся материалы — вата, бумажные игрушки, а также использование открытого огня (свечи, бенгальские огни).

Соблюдение этих правил гарантирует, что праздник останется светлым и радостным событием, а не обернется штрафами или чрезвычайной ситуацией.

