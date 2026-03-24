Красивые госномера станут доступны каждому: в Госуслугах приготовили сюрприз автовладельцам

В ближайшее время процедура регистрации автомобиля в ГИБДД может кардинально измениться. Депутаты подготовили законопроект, который позволяет водителям самостоятельно подбирать государственные номера из открытого перечня и резервировать их за собой. Инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности, хотя и с несколькими замечаниями, пишет РГ.

Сегодня система работает иначе. После покупки машины автовладелец обращается в Госавтоинспекцию (как правило, по предварительной записи), но повлиять на итоговую комбинацию цифр и букв он не может. Номер присваивается автоматически — случайным образом из тех, что есть в наличии.

Такая непредсказуемость породила неофициальный рынок «красивых» комбинаций. Легально продать номер нельзя, ведь он не является частной собственностью, но обходные пути давно существуют. Обычно схема выглядит так: машина с привлекательным знаком выступает донором, после переоформления номер переносится на другой автомобиль, а сам донор перепродается или остается в хозяйстве.

Авторы инициативы предлагают узаконить выбор и сделать его прозрачным. Как это будет выглядеть на практике? Владелец, записываясь на регистрацию через портал «Госуслуги», заполняет стандартные данные о транспортном средстве и себе. Затем в личном кабинете открывается список доступных кодов. Гражданин вправе либо довериться случаю и получить случайный номер, либо за отдельную плату выбрать понравившийся вариант из предложенных и забронировать его.

В законопроекте подчеркивается важное условие: резервирование привязывается к конкретному автомобилю и конкретному владельцу. То есть просто так, без реальной машины и полного пакета документов, забрать понравившуюся комбинацию не получится.

Правительственная комиссия поддержала концепцию, но обратила внимание на один нюанс. В текущей версии документа неясно, кто именно будет устанавливать стоимость услуги. Авторы предлагали оставить это регистрирующему органу, то есть МВД. Однако в кабмине считают, что тариф должно утверждать правительство собственным постановлением. Как только эту правку внесут, инициатива получит полное одобрение.