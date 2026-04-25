Кавказский тест: в 27-м туре лидеры РПЛ сыграют с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо»

В субботу, 25 апреля, матчем «Ростов» — «Оренбург» стартует 27-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидеры чемпионата «Краснодар» и «Зенит» на следующий день играют дома, но в гости им приедут крайне неуступчивые соперники.

«Зенит» принимает «Ахмат». Именно против петербуржцев на посту главного тренера грозненской команды дебютировал Станислав Черчесов — и успешно: «Ахмат» одержал победу со счетом 1:0. Также в сезоне команды встречались на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России: там «Зенит» одержал две непростые победы с одинаковым счетом 2:1.

«Краснодар» в первом круге обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0), но и вторая кавказская команда слывет очень неприятным оппонентом — из команд, ведущих борьбу за выживание, махачкалинцы пропускают меньше всех (32 мяча в 26 турах).

По итогам 26-го тура «Краснодар» вернул себе лидерство в чемпионате, обыграв «Спартак» (2:1). У «быков» 57 очков. У «Зенита» на один балл меньше после того, как они разошлись миром с «Локомотивом» (0:0).

Также в туре сыграют 25 апреля «Крылья Советов» — «Локомотив», «Рубин» — ЦСКА, 26 апреля — «Пари НН» — «Спартак», «Динамо» — «Сочи», 27 апреля — «Балтика» — «Акрон».