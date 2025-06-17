Красноармейские бадминтонисты привезли медали из Краснодарского края, представляя округ Пушкинский

В станице Голубицкой Краснодарского края завершились Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону «Кубок двух морей», где красноармейские спортсмены показали впечатляющие результаты, завоевав ценные медали. Соревнования завершились 14 июня.

Представители спортивной школы «Красноармейск» округа Пушкинский продемонстрировали выдающуюся подготовку и упорство в борьбе за призовые места в возрастной категории до 11 лет.

Фото: [ Спортивная школа «Красноармейск» Г.о. Пушкинский ]

Варвара Беликова стала обладательницей серебряной медали в личном зачете. Спортсменка проявила себя как разносторонний игрок, завоевав бронзовую награду в смешанном парном разряде в дуэте с Никитой Вавиловым и триумфально поднявшись на высшую ступень пьедестала в женском парном разряде в связке с Ульяной Мартыненко из Гулькевичей.

Никита Вавилов в паре с Евсеем Семеновым из Тулы завоевал бронзовую награду в мужском парном разряде.

Администрация округа Пушкинский и тренерский состав спортивной школы «Красноармейск» сердечно поздравляют юных победителей и призеров с их почетными достижениями!