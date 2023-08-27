Краснодарский турист сорвался во время восхождения на Эльбрус

Информация об этом стала известна благодаря МЧС по КБР. Ведомство опубликовало соответствующие данные на своем сайте.

Турист из города Краснодар решил попробовать взойти на Эльбрус. Однако его воодушевляющая цель превратилась в душещипательную трагедию. Как выяснилось, мужчина сорвался с высоты в пять тысяч метров. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает RT.

Согласно полученным данным, погибший находился в составе группы, которая состояла из четырнадцати человек. Тело мужчины было эвакуировано при помощи коммерческого вертолета в п. Терскол. На данный момент выясняются все обстоятельства и причины этого происшествия. А с родственниками умершего проводят беседы психологи МЧС России.