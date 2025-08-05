«Красное и белое» опровергло объявленный губернатором Филимоновым уход из Вологодской области
«Красное и белое» отказалось уходить из Вологодской области
Фото: [Торговля алкоголем в Москве/Медиасток.рф]
Сеть алкогольных магазинов «Красное и белое» не собирается уходить из Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба компании на соответствующий запрос ТАСС.
Ранее в понедельник, 4 августа, стало известно, что в Вологодской области губернатор Филимонов принял решение о запрете продажи алкогольной продукции в магазинах «Красное и Белое». Причиной такого решения стали некие серьезные нарушения, допущенные сетью.
«Данную информацию не подтверждаем», — сообщили в пресс-службе компании.
Сергей Студенников, который является основателем сети алкомаркетов «Красное & Белое», также опроверг информацию, распространенную губернатором Георгием Филимоновым о том, что компания планирует покинуть Вологодскую область.