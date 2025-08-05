«Красное и белое» опровергло объявленный губернатором Филимоновым уход из Вологодской области

Сеть алкогольных магазинов «Красное и белое» не собирается уходить из Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба компании на соответствующий запрос ТАСС .

Ранее в понедельник, 4 августа, стало известно, что в Вологодской области губернатор Филимонов принял решение о запрете продажи алкогольной продукции в магазинах «Красное и Белое». Причиной такого решения стали некие серьезные нарушения, допущенные сетью.

«Данную информацию не подтверждаем», — сообщили в пресс-службе компании.

Сергей Студенников, который является основателем сети алкомаркетов «Красное & Белое», также опроверг информацию, распространенную губернатором Георгием Филимоновым о том, что компания планирует покинуть Вологодскую область.