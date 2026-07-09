Красногорск догоняет Москву: где в Подмосковье платят ₽300 тыс. и как туда попасть

IT-сектор и сфера связи вышли в лидеры по зарплатам в Московской области. По данным рынка труда за первый квартал 2026 года, в отдельных городах, таких как Красногорск, средний доход в этих отраслях достигает ₽368 тыс. Специалист по подбору персонала Александр Брюхов в беседе с REGIONS объяснил, что такая картина связана с концентрацией крупных компаний, офисов разработчиков и сервисных центров, а также с устойчивым ростом направлений разработки, кибербезопасности и управления цифровыми продуктами.

По его словам, планку в ₽300 тыс. и выше держат прежде всего middle- и senior-специалисты, за которых компании готовы переплачивать из-за структурного дефицита кадров. На доход влияют не столько должности, сколько компетенции: умение решать дорогие для бизнеса задачи, работа в сложных проектах и с крупными корпоративными клиентами. Брюхов выделил несколько факторов, которые увеличивают шансы выйти на высокий доход: развитие узкой специализации, переход в компании федерального или международного уровня, проекты с высокой добавленной стоимостью и постоянное повышение квалификации. Он подчеркнул, что рынок сегодня устроен так, что рост дохода чаще связан именно с уровнем компетенций, и специалист, закрывающий критически важные задачи, всегда будет в верхнем зарплатном сегменте.