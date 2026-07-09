В Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 9 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на основных трассах зафиксировано около 1,2 млн автомобилей — на 13% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Водителей предупредили о дождях в течение дня и призвали быть внимательными и осторожными на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.