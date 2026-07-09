В подмосковные больницы поступило более 210 аппаратов ЭКГ и холтеров

С начала 2026 года в подмосковные медицинские организации поступило 216 единиц электрокардиографов и холтеровских мониторов на общую сумму почти 150 млн рублей, которые нужны для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременная и точная диагностика играет ключевую роль в выявлении заболеваний сердечно-сосудистой системы», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Электрокардиографы и холтеровские мониторы позволяют проводить как стандартную электрокардиографию, так и длительное мониторирование работы сердца. Они повысят доступность диагностики и качество оказания медицинской помощи жителям. Технику поставили в Истринскую, Каширскую, Чеховскую, Пушкинскую и другие больницы Московской области. Ее закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.