В Подмосковье прокуратура помогла защитить права участника специальной военной операции

Прокуратура Московской области провела проверку по обращению участника специальной военной операции и помогла защитить его права. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, он заключил контракт о прохождении службы в зоне СВО, являясь гражданином иностранного государства. В связи с этим он обратился в уполномоченный орган с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Его документы оставались на стадии рассмотрения в течение длительного времени, что существенно нарушало права заявителя. Прокуратура помогла принять мужчину в гражданство в упрощенном порядке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.