Пугачеву заметили в Латвии: певица приехала поддержать Вайкуле

77-летнню народную артистку СССР Аллу Пугачеву заметили в Юрмале, передает телеканал «ТВ Центр». Примадонна прилетела в Латвию за две недели до открытия фестиваля Laima Rendezvous, который ее подруга Лайма Вайкуле проводит с 24 по 26 июля.

По данным источника, Пугачева приехала раньше обычного, чтобы поддержать Вайкуле. Известно, что билеты на фестиваль продаются плохо, и без подтверждения участия Примадонны зрители не спешат их покупать. Сама Вайкуле подтвердила, что Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин* уже в Юрмале.

На прогулках по городу Пугачева охотно фотографируется с туристами. Слухи о возможном выходе на сцену ходят уже давно, но пока подтверждений нет.

В прошлом году на фестивале Вайкуле уже собирала сбежавших из России звезд: Пугачеву и Галкина, Андрея Макаревича*, Семена Слепакова* и группу «Би-2». Тогда Галкин говорил по-украински, а Вайкуле призывала дать Украине оружие.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева хранит на российских банковских счетах ₽120 млн.

*Министерством иностранных дел признаны иностранными агентами.