На базе Пушкинской больницы открылся первый в Подмосковье Центр острых отравлений

В Подмосковье на базе Пушкинской клинической больницы им. профессора Розанова В.Н открылся первый Центр острых отравлений, где будут оказывать помощь пациентам с острыми отравлениями, сопровождающимися нарушением жизненно важных функций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Открытие Центра острых отравлений — важный шаг в развитии специализированной медицинской помощи в Подмосковье. Теперь в регионе создан Центр, в котором врачи могут не только оперативно принимать пациентов с тяжелыми отравлениями, но и быстро определять токсикант, оценивать его концентрацию и подбирать наиболее эффективную тактику лечения», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, это особенно важно в ситуациях, когда счет идет на минуты. Министр добавил, что больницу дооснастили оборудованием для проведения гемодиализа, плазмафереза, гемосорбции, ультрафиолетового облучения крови и другой техникой. В центре есть приемное отделение с противошоковой палатой, химико-токсикологическая лаборатория, шесть реанимационных коек и пять коек палаты острых отравлений. Помощь пациентам будут оказывать врачи-реаниматологи и токсикологи, при необходимости к лечению подключаются специалисты других профилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.