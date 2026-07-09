Нефтяное ралли и пауза в дивидендах: что ждет рынок 9 июля — обзор «Цифра брокер»

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов представил Финансам Mail обзор текущей ситуации на российском фондовом рынке по итогам торгов 9 июля 2026 года. В фокусе внимания эксперта оказались два ключевых сюжета: уверенный подъем нефтегазовых бумаг и неожиданная рекомендация «Полюса» по дивидендам.

По мнению аналитика, нефтяной сектор стал одним из главных бенефициаров дня: индекс отрасли прибавил более 4%. В лидерах роста — «Татнефть», котировки которой взлетели почти на 5,5%. Акции «Роснефти» подорожали на 4,1%, «Сургутнефтегаза» — на 3,7%. По мнению Ефанова, если текущая геополитическая премия в ценах на нефть сохранится, у сектора есть потенциал для дальнейшего восстановления.

По данным аналитика, золотодобывающий «Полюс» удивил рынок рекомендацией приостановить дивидендные выплаты вплоть до 2030 года. Официальная причина — концентрация на крупных инвестиционных проектах. Однако, как заметил аналитик, эти проекты реализуются давно и вряд ли могли стать неожиданностью. При этом рыночная конъюнктура для золота остается крайне благоприятной, а компания направляла на дивиденды лишь 30% от EBITDA.

Ефанов допустил, что это может быть превентивный шаг: «Полюс» и «Норникель» считаются основными кандидатами на уплату windfall tax. Но, подчеркнул эксперт, окончательная ясность наступит не раньше осени.

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