В Монино под Щелково наполовину достроили новый бассейн

В поселке Монино городского округа Щелково продолжается строительство плавательного бассейна, подрядчик ведет внутреннюю отделку помещений, фасадные работы - стройготовность объекта достигла 55%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сейчас на объекте выполняются фасадные работы, отделка внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, регистров отопления, в которых задействованы 27 специалистов», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Министр уточнил, что площадь здания составит более 2,4 тыс. кв. м. В физкультурно-оздоровительном комплексе разместят бассейн на шесть дорожек, зал для подготовительных занятий и силовой подготовки, сопутствующие помещения для занимающихся и тренерского состава. На прилегающей территории появятся места для отдыха. Работы завершат до конца 2026 года.

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