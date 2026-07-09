В Комлесхозе Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности

В четверг, 9 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах - II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 10 июля, на большей части территории региона спрогнозировали II класс пожарной опасности, в субботу, 11 июля, - I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +22-32 градусов, ночью – +15-20. Синоптики обещают переменную облачность, локальные ливневые дожди, усиление ветра, грозы.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.