Подмосковному Институту цифровой трансформации образования вручили награду от Яндекса

Институту цифровой трансформации образования Московской области вручили награду от Яндекса за активное сотрудничество в сфере цифрового образования в рамках церемонии награждения, которая прошла 5 июля в московском офисе компании в рамках образовательного интенсива по нейросетям для специалистов региональных ИРО. Об этом сообщает внешняя пресс-служба Яндекс Учебника.

В пресс-службе подчеркнули, что награда стала подтверждением значимости работы, которую институт ведет по развитию цифровых инструментов в образовательном процессе. В общей сложности ее были удостоены 11 организаций из разных регионов России.

Мероприятие было посвящено использованию искусственного интеллекта в образовательной деятельности. Его провели в рамках партнерства Яндекса с региональными институтами развития образования. Эксперты рассказали региональным командам о методологии и принципам ответственного использования нейросетей, поделились практическим опытом внедрения ИИ с руководителями и специалистами по развитию образовательной сферы в регионах. Среди спикеров – специалисты из Яндекса, АНО «Центр знаний «Машук» и ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева».

«Для нас важно не только обучать, но и поощрять тех, кто действительно движет цифровую трансформацию образования в регионах. Институт цифровой трансформации образования Московской области показал высокую вовлеченность в наши совместные проекты, и эта награда — заслуженное признание», — прокомментировал Вадим Жуков, директор по региональному развитию Яндекс Образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.