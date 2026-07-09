Самозанятым хотят разрешить зарабатывать до ₽5 млн в год: кто выиграет от нового законопроекта?

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий повышение лимита годового дохода для самозанятых с ₽2,4 млн до ₽5 млн. Авторами инициативы выступили депутаты во главе с Владиславом Даванковым, сообщили Финансы Mail.

Как отмечается в пояснительных материалах, действующая планка в ₽2,4 млн не пересматривалась с 2019 года, хотя за это время значительно выросли цены на услуги, товары и увеличился прожиточный минимум. Эксперты сходятся во мнении, что повышение ценза благоприятно скажется как на государстве, так и на самих плательщиках налога на профессиональный доход (НПД), которые исправно отчисляют средства в бюджет.

Режим НПД продолжает набирать популярность: за последние три года число самозанятых ежегодно росло примерно на 30%. По данным на май 2026 года, в стране зарегистрировано 15,4 млн таких граждан, что на 26,8% больше, чем годом ранее. Общая численность трудоспособного населения России составляет около 81,5 млн человек. Логично, что повышение допустимого уровня заработка позволит самозанятым производить и реализовывать больше товаров и услуг, не опасаясь автоматического выхода за пределы лимита.

Ранее звучали и другие предложения по корректировке лимитов. Например, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев выступал за повышение планки до ₽3 млн в год. Однако нынешняя инициатива предполагает более существенный шаг — увеличение лимита более чем в два раза. Эксперты полагают, что принятие законопроекта станет логичным развитием эксперимента по самозанятости, стартовавшего в 2019 году. По мнению аналитиков, вопрос пока остается открытым, однако тенденция к пересмотру пороговых значений выглядит неизбежной.

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