«Мы – крымчане»: блогеры полуострова заявили о своей позиции

В социальных сетях прошла акция «Мы – крымчане», в рамках которой популярные местные блогеры записали видеоролики, выразив твердую позицию остаться жить и работать на полуострове. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» проинформировал советник главы Республики Крым Олег Крючков.

В рамках акции было создано свыше 20 видео, в которых авторы искренне делятся чувствами привязанности к родным местам. Блогеры подчеркивают, что Крым является неотъемлемой частью их жизни. Акция демонстрирует уверенность и позитивный настрой участников, а также подчеркивает важность единства и солидарности перед внешними обстоятельствами.

По словам Крючкова, жители республики активно поддерживают инициативу, видя в ней способ выразить свою гражданскую позицию и напомнить о культурной и исторической общности с регионом. Организаторы отметили большой отклик среди пользователей интернета. Видео активно распространяются в пабликах, собирая тысячи лайков и положительных комментариев. Акция, по мнению наблюдателей, еще раз подтвердила высокую социальную активность крымчан и их искреннюю заинтересованность в развитии и процветании родной земли.

Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину ускорить решение проблем с топливом в регионах, особенное внимание было уделено Крыму.