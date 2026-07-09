Врачи разрешили онкобольной Лерчек участвовать в судебных заседаниях

Врачи онкологического центра разрешили блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, приехать на судебное заседание по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж ₽250 млн, сообщает ТАСС.

Дело передано судье Джемалу Курбанову. Само разбирательство было приостановлено до выздоровления блогера, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Несмотря на тяжелую болезнь, Лерчек теперь может участвовать в суде. Ей также ранее смягчили меру пресечения: вместо домашнего ареста суд назначил запрет определенных действий. При этом блогер ограниченно пользуется интернетом — ей разрешено заходить только на сайты больницы, детских садов и судебных органов.

Бывший муж Валерии Артем Чекалин получил семь лет колонии за перевод ₽251 млн в Арабские Эмираты. Сама Лерчек свою вину отрицает. Прокуратура утверждает, что деньги от фитнес-марафонов переправлялись за границу через подложные документы.

На фоне судебных разбирательств Лерчек продолжает лечение. В начале весны она легла в клинику для прохождения химиотерапии. Ее поддерживает новый избранник — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, с которым у блогера в феврале родился сын. Они вместе посещают онкологический центр.

Ранее сообщалось, что новая фотосессия Валерии Чекалиной вновь разделила интернет на два лагеря.