В Московской области отметили День семьи, любви и верности

В Подмосковье в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, прошли десятки мероприятий, объединивших тысячи жителей. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В честь Дня семьи, любви и верности в Московской области прошло более 120 мероприятий. Праздник охватил все уголки региона и прошел в самых разных форматах: от уличных фестивалей и спортивных эстафет до душевных форумов и встреч молодых семей», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Так, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре состоялся фестиваль православной молодежи, его организовало областное Министерство информации и молодежной политики совместно с Московской митрополией Русской Православной Церкви. В нем приняли участие 200 юношей и девушек из Сергиева Посада, Лобни, Талдома, Химок, Пушкино, Щелково, Мытищ, Дубны, Королева, Долгопрудного и Солнечногорска.

Темой встречи стала «Семья и семейные ценности в современном мире», участники обсудили то, как сохранить традиции, построить крепкие отношения и не только.

Кроме того, в Бронницах прошел форум молодых семей, в Люберцах - семейный ЗОЖ-фестиваль. Волонтеры Подмосковья провели акцию «Семья помогает семье» и оказали адресную помощь семьям пожилых людей, ветеранам труда и парам, прожившим в браке 50 и более лет. В Домодедове для семей устроили поход в рамках акции «Время открытий», в Долгопрудном семьи создавали свои гербы на мастер-классах «Герб моей семьи», придумывая символы, отражающие профессии и увлечения. В Люберцах волонтеры посетили детские больницы и социальные учреждения, где провели творческие мастер-классы.

Отметим, что мероприятия провели в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.