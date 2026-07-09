«Он был в ярости»: принц Уильям поссорился с Камиллой перед свадьбой Филлипса

В начале июня королевская семья оказалась в центре скандала. Все из-за свадьбы Питера Филлипса, сына принцессы Анны, и его невесты Харриет Сперлинг, пишет RadarOnline. Церемония прошла 6 июня в церкви Всех Святых в Кембле, но за несколько дней до этого за закрытыми дверями дворца разгорелся нешуточный конфликт.

Королева Камилла запретила невесте использовать украшения из королевской коллекции. По данным инсайдеров, ее офис заблокировал доступ Харриет к фамильным драгоценностям, включая тиары, которые принадлежат принцессе Анне. Мотивировала Камилла это тем, что Сперлинг не является членом королевской семьи по крови.

Однако принц Уильям был в ярости от такого решения. Будущий король счел, что Камилла решила устроить проблемы в день свадьбы его кузена только ради демонстрации власти. Уильям вмешался в ситуацию и добился отмены запрета, распорядившись не чинить препятствий невесте.

Несмотря на вмешательство Уильяма, сама Сперлинг в итоге отказалась от королевских украшений. На свадьбе она появилась в головном уборе от ювелирного дома Pragnell — того же, который создавал ее обручальное кольцо. Ее платье было от Эмилии Уикстед, одного из любимых дизайнеров принцессы Уэльской.

Конфликт между Уильямом и Камиллой, по данным инсайдеров, не исчерпан. Королева до сих пор сердится на пасынка и обвиняет его в том, что он намеренно подрывает ее авторитет. Источники утверждают, что во время церемонии между ними чувствовалась напряженность. При этом сам король Карл III и королева Камилла покинули свадьбу раньше времени, чтобы успеть на скачки Derby Day.

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