Красногорск представил команду «Активного долголетия» на областном флешмобе

Представители Красногорска, активно участвующие в работе центра «Активное долголетие», присоединились к областному танцевальному марафону в формате флешмоба.

Областной флешмоб-марафон под названием «В ритме единства и дружбы», реализуемый в рамках проекта «Активное долголетие», объединил в Балашихе пожилых людей из разных городов Московской области, включая жителей Красногорска. Свыше 270 человек старшего поколения погрузились в атмосферу позитива, творчества и заботы о здоровье.

В рамках мероприятия для участников были подготовлены различные зоны для активности, включающие энергичные танцы, укрепляющие упражнения цигун, игру в дартс на прицельность и познавательные творческие мастер-классы. Кульминацией дня стало масштабное танцевальное выступление, поразившее всех присутствующих. Завершением праздника стали вручение памятных наград, выступления фольклорных коллективов и общая фотография на память.

В губернаторской программе «Активное долголетие» приглашаются к участию мужчины старше шестидесяти лет и женщины, перешагнувшие пятидесятипятилетний рубеж. Узнать больше о программе и ознакомиться с расписанием занятий можно на официальном сайте.