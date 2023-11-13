Красногорская компания «Бецема» совместно с НТЦ «КАМАЗ» создали беспилотный самосвал

Такую машину можно использовать в карьерах и угольных разрезах, в местах опасных для человека и труднодоступных. Сейчас прототип беспилотного устройства дорабатывается в научно-техническом центре «КАМАЗ», после чего его протестируют в реальных условиях, где он покажет все свои возможности.

Такая машина может работать на местах круглосуточно, в режиме 24/7 без непосредственного участия человека. Подобная технология имеет ряд преимуществ: снижает риск для специалистов на местах и «человеческий фактор», повышает эффективность и темпы работы. Таким образом, на карьерах и угольных разрезах будут реже случаться аварии и чрезвычайные происшествия.