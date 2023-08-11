Красногорские единороссы утвердили предвыборную программу

Секретарь красногорского отделения партии «Единая Россия» и глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, депутат Мособлдумы Роман Володин и ряд муниципальных активистов поучаствовали в 29-ой партийной конференции, в рамках которой утвердили программу на выборы в Совет депутатов.

Мероприятие началось с того, что новым членам партии вручили партийные билеты. На данный момент красногорское отделение насчитывает более двух тысяч человек. Каждый из них, как отметил глава муниципалитета, должен работать на повышение уровня качества жизни горожан и трудиться во благо городского округа. Также Волков добавил, что депутаты не могут не оправдать того доверия, которое на них возлагают горожане.

Напомним, что единый день голосования состоится 10 сентября. Избиратели смогут отдать свой голос не только за кандидатов в муниципальные депутаты, но и за губернатора региона.