Красногорские кадеты покорили финал проекта «Виват, кадеты!»

Команда «Молодая гвардия» из красногорского Лицея No1 в Нахабино успешно преодолела все этапы масштабного регионального проекта «Виват, кадеты!», финальным аккордом которого стал бал в историческом Путевом дворце Екатерины II. Проект, реализованный на грант Движения Первых, объединил 600 кадетов Подмосковья в возрасте от 11 до 16 лет, прошедших многоступенчатый отбор.

После творческого конкурса фотокомиксов «Честь имеем!» в борьбе остались 300 участников, которые продолжили соревнование в онлайн-коворкинге и очной военно-патриотической игре. Кульминацией проекта стал трехдневный выездной десант «Рыцари XXI века» в Великом Новгороде, куда попали 96 сильнейших кадетов из 24 команд, включая красногорских лицеистов.

Программа включала образовательные экскурсии, викторину по истории государственности и командные интенсивы, завершившиеся торжественным балом в интерьерах императорского дворца. Для участников это стало не только соревнованием, но и возможностью погрузиться в традиции кадетского братства, развить лидерские качества и почувствовать связь между историческим наследием и современными ценностями служения Отечеству.