Красногорские школьники отправились отдыхать на южное побережье

Они стали участниками четвертой смены в популярном детском лагере «Медвежонок», который уютно расположился недалеко от Геленджика. Ребятам предстоит провести три насыщенные недели, полные радости и впечатлений, купаясь в лучах южного солнца, наслаждаясь ласковым морем и заводя новые знакомства.

Процесс подготовки и оформления необходимых документов для поездки ребят в лагерь был значительно облегчен благодаря поддержке социальных работников Красногорска. Заявки на участие подаются с удобством через онлайн-портал Госуслуг Московской области.

«Больше всего в таких поездках я люблю знакомиться с новыми людьми и переживать захватывающие приключения. В прошлый раз я отдыхал в Новороссийске, и там мне очень понравилось. Там были веселые дискотеки и масса интересных занятий», - поделился Антон.

В этом году Геленджик принял свыше ста детей для летнего отдыха. Особое значение имеет четвертая смена, ведь в лагерь отправились дети, нуждающиеся в поддержке и помощи, а также ребята из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.