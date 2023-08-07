Красногорские школьники вернулись с отдыха на море

В течение трех недель, которые провели дети в летнем лагере «Электрон», они посещали творческие студии, спортивные секции, научные кружки, ставили спектакли, устраивали концерты. Благоприятный климат, близость Черного моря и своя пляжная территория лагеря дала ребятам возможность купаться, загорать, набираться здоровья перед новым учебным годом.

«Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправляются на отдых в разные лагеря России», — рассказал заведующий отделом обеспечения деятельности Окружного управления социального развития № 21 городского округа Красногорск Денис Климович.

Вернувшиеся из Краснодарского края дети, отдыхали в третью смену, еще 27 детей поехали на отдых в четвертую смену на море. К началу августа уже 150 ребят из Красногорска отдохнули в лагерях Подмосковья и других регионов страны.